РИАМО - 31 авг. В матче первого раунда Открытого чемпионата США российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французским спортсменом Ришаром Гаске, сообщает Газета.ru.

Игра прошла со счетом 6:4, 6:3, 6:1. Встреча завершилась через 1 час 59 минут.

Далее второй ракетке мира Медведеву предстоит встретится с немецким теннисистом Домиником Кепфером.

Даниил Медведев на сегодняшний день уже завоевал 12 титулов. Самым значим достижением спортсмена принято считать выход в финал Открытых чемпионатов США 2019 года и Australian Open — 2021.

В этом году US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.