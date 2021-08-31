РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 авг. В поликлинике филиала «Костинский» Королевской городской больницы начал работать кабинет для проведения КТ-исследований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На новом оборудовании будут проводиться исследования пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.

«Компьютерная томография – это эффективный метод диагностики различных заболеваний, онкологических патологий любых локализаций, травм и других воспалений внутренних органов. В Королеве это уже второй аппарат КТ. Дополнительный томограф позволит перераспределить потоки пациентов и сделать исследование доступнее и удобнее для жителей», – сказала зампред правительства региона – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Аппарат будет работать с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 13:00 по субботам. Диагностика выполняется по назначению врача в рамках ОМС. Для работы на медицинской технике все специалисты прошли обучение.

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