РИАМО - 31 авг. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Эти же выплаты получат курсанты военных училищ и военных вузов.

Денежные средства силовикам переведут в сентябре.

Ранее глава государства подписал указ о единовременных выплатах пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Выплата касается всех пенсионеров – и работающих, и неработающих.

В Пенсионном фонде Росcии заявили, что на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей могут рассчитывать те, кто числятся в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года.

Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить>>