РИАМО - 31 авг. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, какие цветы не стоит покупать ко Дню знаний. Несвежий букет выдают сухие стебли и полностью раскрывшиеся бутоны, сообщает Газета.ru.

«Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше», — пояснили в ведомстве.

Стоит обратить внимание и на само состояние лепестков. Они должны быть эластичными.

А вот наличие искусственных украшений в букете должно насторожить покупателя. Такими методами продавцы отвлекают внимание от несвежих цветов.

После покупки цветы лучше сразу же поставить в воду, предварительно обработав стебли.

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