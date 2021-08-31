РИАМО - 31 авг. На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино завершились работы по благоустройству территории сквера, который носит имя летчика истребителя Алексея Хлобыстова. В зоне отдыха оборудовали несколько площадок, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для детей обустроили 3 игровые площадки, а также сделали зону воркаута для занятий спортом. Появились в сквере и столы для пинг-понга.

Площадку для выгула и дрессировки собак обновили и привели в порядок. Восстановили и дорожно-тропиночную сети.

Вдоль прогулочных маршрутов установили садовые скамейки и дополнительное освещение.

Алексей Хлобыстов – герой войны, совершивший 335 боевых вылетов. Он погиб в 1943 году, полетев на разведку. Останки его самолета нашли только 2009 году, машину узнали по заводскому номеру.