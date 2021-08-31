РИАМО - 31 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении закона о контрактной системе со стороны Ледового дворца «Витязь» в Подольске, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба от ООО «АФ «Северная столица». Компания пожаловалась на действия АО «Ледовый дворец «Витязь» при определении на электронном конкурсе исполнителя для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Управление ФАС признало жалобу фирмы частично обоснованной. Заказчик не согласился с данным решением и обратился в суд. Однако Арбитраж встал на сторону антимонопольного органа.