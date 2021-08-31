РИАМО - 31 авг. Неизвестные вандалы повредили 400 электросамокатов в столичном районе Якиманка, обмазав их солидолом, сообщили РИАМО в пресс-службе московского главка МВД РФ.
Инцидент произошел на парковках на Ленинском проспекте и Крымском Валу.
Электросамокаты Nine bot max pro получили повреждения, так как их электропанели были покрыты солидолом.
Полиция организовала проверку по факту порчи средств индивидуальной мобильности. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии