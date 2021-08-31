РИАМО - 31 авг. Неизвестные вандалы повредили 400 электросамокатов в столичном районе Якиманка, обмазав их солидолом, сообщили РИАМО в пресс-службе московского главка МВД РФ.

Инцидент произошел на парковках на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

Электросамокаты Nine bot max pro получили повреждения, так как их электропанели были покрыты солидолом.

Полиция организовала проверку по факту порчи средств индивидуальной мобильности. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.