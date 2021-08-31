РИАМО - 31 авг. По решению суда в Мытищах с территории РФ выдворили 37 иностранных граждан, которые участвовали в массовой драке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Инцидент произошел 5 августа на ул. Пограничная. 66 иностранцев доставили отделы полиции после потасовки. В отношении мужчин составили 134 административных протокола. 49 иностранцев оштрафованы на 5 тыс. рублей каждый. Они размещены в центе временного содержания иностранных граждан с последующие депортацией.

Также состоялся первый этап выдворения, пределы РФ покинули 37 мигрантов.

В отношении 54-летней уроженки Чувашии возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Женщина была хозяйкой хостела, где проживали иностранцы. Она организовала их нелегальное нахождение в России.

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