РИАМО - 31 авг. Тоннель, строящийся на пересечении Юго-Восточной хорды и МКАД, готов на 30%, более половины его протяженности придется на закрытую часть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что сейчас на участке хорды от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе создают защитный экран тоннеля. Он готов наполовину.

«Общая строительная готовность тоннеля, длина которого составляет более 100 м, оценивается в 30%», — добавил Андрей Бочкарев.

Он отметил, что 64,8 м из общей протяженности тоннеля приходится на закрытую часть, а остальное — на открытые сверху рамповые участки.

«Необходимость сооружения защитного экрана обусловлена закрытым способом строительства тоннеля под 32-м км МКАД. Его применение позволит не ограничивать движение по Московской кольцевой автодороге», — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является генподрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов добавил, что одновременно на десятом участке хорды строят другие искусственные сооружения.

«На участке ведется строительство эстакадного съезда с МКАД на ЮВХ в сторону области, где выполнено 9 опор из 16, началось строительство надземного пешеходного перехода через МКАД — возводятся 2 опоры из 3, а также продолжается сооружение путепровода через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД — работы производятся на 2 из 10 опор», — уточнил Кравцов.

Запуск движения по хорде позволит разгрузить прилегающие магистрали и значительно улучшит транспортное обслуживание жителей юга и юго-востока столицы, а также новой Москвы.

Хордовая система скоростных дорожных магистралей, состоящая из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады — ключевой мегапроект развития дорожно-транспортной сети столицы. Хорды свяжут периферийные районы города и таким образом снизят нагрузку на дороги центра Москвы, МКАД и ТТК.