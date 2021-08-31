РИАМО - 31 авг. Спустя год с начала работы проекта «Персональный помощник» сопровождение уже получили более 25 тыс. онкопациентов в Москве, 12% пациентов прошли лечение и находятся на диспансерном наблюдении, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект создавался для сопровождения пациентов с подозрением на онкологию или с подтвержденным диагнозом. Он позволяет человеку не оставаться один на один с болезнью.

Ракова отметила, что людям с онкологией очень нужна поддержка. Пациентам рассказывают о помощи при первичном направлении к онкологу. Если человек дает свое согласие, ему дают специалиста, который напоминает о записях к врачу и о ближайших исследованиях. Также он уточняет самочувствие и помогает с маршрутизацией.

Полгода назад проект полноценно начал работу во всех 11 округах Москвы. С тех пор количество пациентов с персональным сопровождение выросло в 4 раза и на сегодняшний день составляет уже более 25 тыс. человек, — сказала Ракова.

На сегодняшний день с пациентами работают 69 сотрудников, которые помогают записаться к доктору, напоминают о дате визита, контролируют правильное ведение медицинской документации. Если у пациента не подтвердилось заболевание, то он перестает быть в «зоне сопровождения» персонального помощника.

В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения Москвы (ЕМИАС).

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