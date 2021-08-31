РИАМО - 31 авг. На северо-востоке столицы в Алтуфьевском районе временно изменится схема движения транспорта, водителей просят заранее планировать маршруты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 сентября по 15 ноября и с 21 декабря 2021 года по 21 января 2022 года перекроют участок Поморского проезда в районе дома 48а, строения 7.

Ограничения также введут возле дома 48а, строения 14 на Поморском проезде с 16 ноября по 20 декабря. С 22 января по 3 февраля нельзя будет проехать по участку у дома 50, строения 18.

Ряд ограничений в разное время появится на участках Поморской улицы из-за проведения инженерных работ. Их начнут вводить с 16 октября 2021 года. Снять последние ограничения планируют 31 мая 2022 года.