РИАМО - 31 авг. В 10 городских поликлиниках Юго-Восточного округа столицы проводят капитальный ремонт. Работы идут в восьми районах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Марьине и Люблине приводят в порядок по две поликлиники, а в районах Нижегородский, Печатники, Некрасовка, Капотня, Рязанский и Выхино-Жулебино — по одной.

Общая площадь работ составляет 48 тыс. кв. м. Часть поликлиник планируют открыть в ближайшее время, другие смогут принять пациентов в первом квартале 2022 года.

В учреждениях устанавливают новые лифты, вентиляцию и инженерные системы, выполняют отделку помещений и утепление фасадов. Кроме того, в некоторых поликлиниках приведут в порядок бассейны. Помещения делают удобными для маломобильных граждан.

В ходе работ особое внимание уделяют интерьерам: меняют планировку, создавая больше открытых пространств. В поликлиниках устанавливают новое оборудование.

На юго-востоке столицы по новому стандарту уже отремонтировали два филиала поликлиник.