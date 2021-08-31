РИАМО - 31 авг. В последний день лета жители и гости столицы еще успеют насладиться хорошей солнечной погодой, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение часа в Москве появится солнце. Видно, как гряда дымчатых облаков, связанных с теплым атмосферным фронтом, уходит на север и открывается окно хорошей погоды», - написал Тишковец в Instagram.

В течение дня в Москве при переменной облачности ожидается от 23 до 25 градусов тепла, осадков синоптики не прогнозируют.

В День знаний в столичном регионе пройдут дожди, температура воздуха после полудня составит плюс 18-23 градуса.

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