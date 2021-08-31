РИАМО - 31 авг. Кафе и ресторанам в Москве рекомендуется закрыть летние веранды из-за предстоящей грозы и порывистого ветра, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

Во вторник в мегаполисе прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигать 14 м/с. Также ожидаются гроза и сильный дождь.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», – сообщили в пресс-службе.

Также в кафе и ресторанах следует укрепить все конструкции и закрыть зонты.