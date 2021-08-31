РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 авг. Благотворительную ярмарку в поддержку Саши Веселова, который страдает спинально-мышечной атрофией, проведут в подмосковном Красногорске с 3 по 5 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На площади около Никольского храма состоится благотворительная «Сырная гонка», целью которой будет привлечение внимания к сбору средств на лечение Саши Веселова. Мальчику необходим дорогостоящий укол Zolgensma.

«В четвертый раз Красногорск принимает лучших сельхозпроизводителей со всей страны. Уже по доброй традиции участники «Сырной гонки» не только представят вкуснейшую продукцию – сыры, колбасы, мед и многое другое – но и примут участие в благотворительной миссии», – сказал глава округа Алексей Спасский.

Он напомнил, что в округе продолжается сбор средств на лечение юного красногорца. Для полноценного развития малышу с синдромом СМА требуется дорогостоящее лечение.

Одним из способов перечисления средств будет акция «Голубая ленточка». На территории проведения фестиваля фондом «Вера в жизнь» будут установлены локации, где каждый сможет приобрести голубую ленточку за сумму, которую считает наиболее приемлемой для себя. Все средства от продажи ленточек будут направлены на лечение Саши Веселова.

Администрация Красногорска совместно с командой «Сырной гонки» разработала обширную программу с разными локациями и множеством занятий. Дегустация сыров, установка мирового рекорда «Сырная коса», чемпионат по аквабайку и гидрофлайту, благотворительный заплыв на сапбордах и концертно-развлекательная программа. В завершении вечера гостей мероприятия ждет праздничный салют.

«Приглашаю всех обязательно побывать на «Сырной гонке», приуроченной к празднованию Дня города. До встречи в Красногорске!» – заключил Спасский.