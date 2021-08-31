РИАМО - 31 авг. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, виновного в ДТП с участием каршеринга на юго-востоке столицы, где погиб ребенок, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 02:30 на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина. Водитель каршеринга Kia Rio, двигаясь по Волгоградскому проспекту на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль «ВАЗ».

Ребенок находился в каршеринговой машине без детского кресла и не был пристегнут. Он умер в больнице.

Дело завели по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

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