РИАМО - 31 авг. Солнцевскую и Калужско-Рижскую ветки московского метро подключили к тестированию системы Face Pay, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь пассажиры Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий смогут первыми узнать о преимуществах технологии будущего.

В фокус-группе появились новые места, подать заявку можно на сайте по ссылке.

«Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay и расширяем фокус-группу до 7 тыс. человек. Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что пассажиры оставляют полезную обратную связь. Именно она позволит в скором времени запустить технологию оплаты по лицу для всех пользователей метрополитена.

Столичный метрополитен является лидером по числу способов оплаты проезда, а Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров.

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