РИАМО - 31 авг. Интерактивная программа с мастер-классами и лекциями пройдет в столице для маленьких москвичей и их родителей 1 сентября, можно будет поучаствовать в викторине, ответив на вопросы школьной программы, или же будет послушать лекцию «Как понять язык животных», сообщает пресс-служба департамента культуры города.

В День знаний для горожан организуют интерактивную программу от культурных площадок города.

Как отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, спецпрограмму подготовили городские парки, библиотеки, музеи и культурные центры. Онлайн- и офлайн-мероприятия можно будет посетить бесплатно.

«Участников ждут познавательные и творческие события для всей семьи — мастер-классы, конкурсы, лекции, кинопоказы», — сказала Сергунина.

Участникам важно будет носить маски и соблюдать соцдистанцию.

К примеру, в культурном центре «Авангард», который располагается на улице Генерала Белова, ребятам от 6 до 14 лет расскажут о безопасности дорожного движения. Детям покажут, как управлять машиной с помощью симулятора. Еще они смогут узнать, как безопасно управлять велосипедом и самокатом. Однако нужно будет предварительно зарегистрироваться.

В парке «Северное Тушино» покажут анимационную картину «Приключения Буратино», снятую в 1959 году. Сеанс начнется в 17:00. Необходима предварительная регистрация.

В 12:00 Таганский парке можно будет проверить свои знания из школьной программы. Викторина пройдет в аккаунте парка в Instagram.

А музей имени К.А. Тимирязева даст послушать лекцию «Как понять язык животных», где ребятам расскажут, что означает виляние хвоста собаки и о чем поют птицы весной.

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