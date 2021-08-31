РИАМО - 31 авг. С 1 сентября Московский зоопарк перейдет на осенний режим из-за сокращения светового дня, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Посетители смогут посмотреть на зверей 09:00 до 20:00. Вход на территорию зоопарка закрывается в 19:00.

«Детский зоопарк работает в общем режиме. Если вы хотите зайти в гости к альпакам, овечкам и бычку Гаврюше, то они тоже будут ждать с 9 до 20. Контактная площадка работает с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00», – говорится в сообщении.

При этом зоопарк продолжит работу без выходных.