РИАМО - 31 авг. В Новоспасском монастыре в Таганском районе столицы к 2023 году отреставрируют Спасо-Преображенский собор, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых», – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, конкурс на реставрацию собора уже объявлен. Заявки на участие принимают до 1 сентября. Начальная цена контракта составляет порядка 172 млн рублей. Заявки принимают от компаний, у которых уже есть опыт реставрации объектов культурного наследия, и обладающих соответствующей лицензией.

В ходе реставрации Спасо-Преображенского собора приведут в порядок фасады, кровлю, кресты, кладку стен, лестницу и установят архитектурную подсветку. На закомарах отреставрируют фрески. За ходом работ будут следить специалисты Мосгорнаследия.

В 2021 году на территории города провели свыше 40 закупок для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.