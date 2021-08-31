РИАМО - 31 авг. С 1 сентября пассажиры столичного метро, МЦК и МЦД смогут получить скидку при оплате проезда банковской картой «Мир» и с помощью смартфонов при проходе через турникеты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При оплате бесконтактной картой «Мир» любого банка поездка обойдется горожанам дешевле на 10 рублей. Кроме того, пассажиры получат скидку 20 рублей, оплачивая проезд смартфоном с привязанной картой «Мир» через приложения Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay и SberPay.

Произвести оплату пассажиры могут на турникетах станций с функцией бесконтактных платежей. После списания суммы за проезд скидка вернется на счет через несколько минут.

В прошлом году пассажиры оплатили проход в метро банковскими картами более 52 млн раз. В среднем за время акции, которая прошла с 1 марта по конец июня, пассажиры почти в три раза чаще оплачивали проход в метро и на МЦК с помощью карты «Мир» и в 35 раз чаще – смартфоном.

В 2021 году каждый второй пассажир подземки расплачивался в кассах безналичным способом.

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