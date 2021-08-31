РИАМО - 31 авг. Библиотеки столицы проведут акцию «Первоклассный читатель» для детей и взрослых с 1 сентября по 31 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция пройдет для первоклассников, их родителей и учителей в онлайн- и офлайн-форматах. Дети узнают, почему стоит научиться читать, а родителям расскажут о воспитании школьников.

1 сентября на сайте акции появится список занятий и кружков. Кроме того, там представят список рекомендованной литературы для первоклашек и их родителей. В ходе акции организаторы разыграют настольные игры и читательский дневник.

Сотрудники библиотек, учителя и родители школьников смогут оставить заявку на проведение экскурсий по библиотекам города с мастер-классами и викторинами.