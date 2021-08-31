РИАМО - 31 авг. Снижение стоимости жилья впервые зафиксировали в России за текущий год. Во многих городах страны отмечается падение цен на квартиры на 0,6-1,5%, пишет во вторник газета «Известия».

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает, что фаза активного роста на рынке недвижимости прошла, наступил период снижения.

К примеру, в юго-восточном округе Москвы, где сегодня строят больше всего домов массового сегмента, цены на новостройки упали в июле на 1,5%. По итогам августа в целом по Москве они могут снизиться еще на 1,7%. В Омске средние цены на квартиры в новостройках упали на 1,5%, в Челябинске — на 1%, а в Перми — на 0,6%.

Партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отметила, что снижение средней цены на крупнейшем локальном рынке массового жилья в Москве может свидетельствовать об изменениях в политике девелоперов.

«На юго-востоке строится жилье преимущественно недорогого сегмента, и местные проекты были ориентированы на покупателей, привлекающих ипотечный кредит», — сказала Коркка.

Глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова добавила, что девелоперы корректируют политику ценообразования, поскольку интерес инвесторов удовлетворен, скорее всего, еще на год вперед.

Аналитики отмечают, что в России дефицит новостроек постепенно сокращается, при этом в подавляющем большинстве городов страны идет рост объемов жилищного строительства. Все это может привести к тому, что в 2022 году падение цен на квартиры может быть еще более серьезным.

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