РИАМО - 31 авг. В первые дни осени в столице пройдут онлайн-экскурсии с актерами по промышленным предприятиям. В городе стартует пятый сезон проекта «Открой#Моспром», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посмотреть эфиры экскурсий пользователи смогут в социальных сетях.

Очередной сезон проекта откроет актер Марк Богатырев. В День знаний он отправится на одну из пяти производственных площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Вместе с Богатыревым зрители увидят робота-сапера, узнают о создании нанотехнологий и принципы работы быстрого интернета.

2 сентября пройдет онлайн-экскурсия с актером Алексеем Чадовым по цехам московской компании «С.П. Гелпик», где покажут флюорограф последнего поколения и палатные рентген-аппараты, которые используют для лечения пациентов в «красных» зонах городских больниц.

Проект «Открой#Моспром» впервые стартовал весной 2019 года. На сегодняшний день организаторы провели более 500 онлайн и офлайн экскурсий на 58 промышленных предприятиях и в музеях. К событиям проекта присоединились более 10 млн зрителей.