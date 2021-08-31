РИАМО - 31 авг. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовных дел после побега заключенных из изолятора в подмосковной Истре, сообщает Газета.ru.

6 августа из ИВС в Истре сбежали 5 человек, среди них несколько рецидивистов и киллер Александр Мавриди, которого обвиняют в резонансном убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. МВД РФ объявило награду за помощь в его розыске.

В настоящий момент четверо беглецов уже задержаны, на свободе остается лишь Мавриди. Всех, у кого есть какая-либо информация о его местонахождении, просят обращаться по телефонам «02», (495) 609-77-06 и (495) 994-50-64.

Также глава СК хочет знать актуальные результаты следствия по делу об убийстве предпринимателя, в котором обвиняется Мавриди.

В ведомстве добавили, что в одной из программ на ТВ высказывались различные версии совершенных преступлений, сообщалось о возможных дополнительных эпизодах преступной деятельности фигурантов. Бастрыкин поручил следователям регионального следственного управления «оперативно проверить все доводы», которые были озвучены в ней.

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