РИАМО - 31 авг. Сегодня татуировка практически потеряла связь с маргинальной культурой и стала одним из распространенных способов украсить свое тело. К тату-мастерам приходят и совсем юные клиенты, чтобы сделать первый в жизни символичный мини-рисунок на теле, и люди в возрасте, которые не только перекрывают старые наколки и шрамы, но и набивают новые картинки. О крохотных надписях, «фото» домашних любимцев, акварельных «полотнах» и других популярных мотивах для тату РИАМО рассказали столичные мастера.

Авторский взгляд

Тату-мастер Яна Жданова из студии Alyaska Tattoo отметила, что у каждого мастера своя стилистика и предпочтения в работе, поэтому клиенты идут к ним именно за авторским стилем и качеством.

«Например, есть мастера, которые делают только мини-тату. Скорее всего, у таких специалистов самые популярные работы — это надписи. Кстати, мини-тату часто делают в качестве первой татуировки», — рассказала Жданова, отметив, что ее конек - это цветы.

Собеседница агентства подчеркнула, что татуировка неумолимо освобождается от приклеенных к ней ярлыков.

«Мне нравится, что Москва, как и Россия, потихоньку уходит от стереотипов из разряда «татуировки только для наркоманов и проституток» и людей все чаще удается увести от интернетного клише татуировок», — добавила Жданова.

Художник, тату-мастер Михаил Трескин отметил, что его клиенты любят символичные изображения, исполненные в различных техниках - реализм, графика, живопись.

«Кто-то бьет слова или буквы в разных шрифтах, это тоже символы, которые люди связывают с какими-то событиями. Также очень популярны абстрактные вещи», - сказал мастер.

Фотография и геометрия

Мастер художественной татуировки Виктор Турутин отметил такую тенденцию, как избавление людей от «ошибок молодости» - тату, сделанных в армии или тюрьме. Эти рисунки делали кустарным способом, например, с помощью гитарной струны, и со временем они начинают выглядеть непрезентабельно. Перекрытие старых картинок новыми качественными тату получило название cover up.

«Также перекрывают шрамы, которые появились, к примеру, после удаления аппендицита или падения с мотоцикла. С таким намерением в тату-салоны чаще стали приходить клиенты в возрасте», — отметил Турутин.

По его словам, сегодня люди стали относиться к тату более осознанно, представляя, как рисунок будет выглядеть в старости. В этом плане москвичи приблизились к европейцам, где тату часто колят бабушки и дедушки.

«Наиболее уважаемый стиль — это реализм. Он всегда был в почете и будет. Это передача фотографического качества. Еще любят геометрические формы, стиль black work (татуировки исключительно в черном цвете, зачастую с большой площадью заливки черным цветом - ред.)», — отметил мастер.

Мини-тату без обязательств

По наблюдениям тату-мастера студии Atlant tattoо Виктории Молохиной, сегодня очень популярна маленькая татуировка, которая несет особый смысл для ее обладателя. Мини-картинка или надпись хороши тем, что ни к чему не обязывают и подходят тем, кто всегда мечтал нанести рисунок на тело, но боялся.

Молохина добавила, что наиболее популярные рисунки - миниатюрный реализм, лайнворк (рисование линиями), геометрические фигуры, надписи, акварельные изображения. Среди больших татуировок очень востребованы нежные цветы и растения, иногда скомбинированные с животными и птицами.

«Зачастую многие хотят, чтобы татуировка была незаметной и делают ее в скрытом от окружающих глаз месте: на щиколотке, шее, в зоне бикини, под грудью, на боку. Часто бьют имена детей, памятные даты, фразы, изображения, несущие определенный смысл, иногда понятный только владельцу татуировки», — сказала Молохина.

Те, кто делает тату для красоты или демонстрации окружающим, выбирают предплечье, запястье, зону над локтем, голень, место под ключицей и даже на лице.

«Здесь уже делают и лайнворк по фотографии - очень популярно рисовать своих домашних питомцев; также различные надписи и всевозможные изображения. Любят так бить и парные татуировки», — заключила мастер.