РИАМО - 31 авг. На набережных острова Балчуг в центре столицы разместят видовые балкончики из металлокаркаса и архитектурного бетона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты проведут монтаж трех смотровых площадок над Москвой-рекой. Две из них расположатся на Раушской набережной, еще одна — на Софийской набережной.

Форма балкончиков будет похожа на парящий мост в ландшафтном парке «Зарядье». На них смогут поместиться примерно 7-10 человек. По краям площадок установят прочные стеклянные ограждения. Также обустроят систему отведения дождевой воды.

В ходе благоустройства острова Балчуг, которое проводят в этом году, выполнят озеленение, высадив порядка 600 деревьев и свыше 11 тыс. кустарников.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают масштабное благоустройство острова Балчуг. Набережным вернули их исторический облик, в порядок привели улицы и здания.