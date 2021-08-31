РИАМО - 31 авг. Во вторник вечером на дорогах Москвы ожидаются 8-балльные пробки, на данный момент загруженность транспортной сети оценивается в 2 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением транспорта на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском шоссе и Мичуринском проспекте.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. На данный момент они проходят на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, 31-м и 53-м км МКАД.