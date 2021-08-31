РИАМО - 31 авг. В этом году сотрудники Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве провели порядка 350 проверок в 120 домах, которые возвели по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проверка новых домов на финальном этапе должна занимать не более 10 дней. Специалисты проверяют концентрацию в воздухе вредных веществ и уровень радиации в здании. Также внимание уделяют качеству отделочных работ в помещениях.

«Также обязательно проверяем звукоизоляцию. То есть все параметры, которые относятся к безопасности жильцов и которые были прописаны у нас изначально в требованиях к домам, которые строят по программе», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко.

Ввод в эксплуатацию нового дома происходит по итогам комплексной проверки. Заселение происходит при условии полной безопасности для будущих жителей.

К примеру, в новостройках на улице Вилиса Лациса района Северное Тушино в настоящее время проверяют показатели радиации, вредных веществ и другие параметры, которые должны соответствовать требованиям безопасности.

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