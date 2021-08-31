РИАМО - 31 авг. Добавление лимона в горячий кофе с молоком испортит напиток, потому что из-за кислой среды молоко свернется, сообщил РИАМО химик-технолог Глеб Поляков.

«Пить черный кофе только с лимоном можно, только с молоком - тоже можно. Но комбинация этих ингредиентов приведет к нежелательной реакции, после которой напиток придется вылить, поскольку употреблять его будет совершенно невозможно», - сказал Поляков.

Он пояснил, что главный молочный белок, казеин, начинает разрушаться при температуре около 130 градусов. Однако поведение этой сложной молекулы зависит и от других факторов внешней среды, например, появления лимонной кислоты.

«Высокая температура вкупе с лимонной кислотой вызывает свертывание казеина. Говоря по-простому, молоко в чашке практически моментально скиснет. Вы увидите, что в напитке плавают неаппетитные белые комки. На вкус такой кофе будет кислым», - заключил Поляков.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева отметила, что зависимость от кофеина — это реальная болезнь, однако от страсти к кофе можно избавиться. Для этого потребуется около 3 недель, в течение которых необходимо насовсем исключить кофе из своего рациона.