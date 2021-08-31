РИАМО - 31 авг. В столице в ходе акции «Ночь кино», которая состоялась 28 августа, прошло свыше 350 мероприятий в музеях, парках, библиотеках, театрах и других городских площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мероприятия проходили более чем на 120 площадках. Наши гости увидели множество кинолент — от классики до премьер», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента культуры Александр Кибовский.

В кинотеатре «Художественный» прошел концерт песен из отечественных фильмов с участием актеров и музыкального коллектива Петра Налича. К марафону сериалов присоединились зрители кинотеатра «Звезда» сети «Москино».

Посетители Парка Горького посмотрели фильм «Стиляги» на смотровой площадке главного входа в парк.

Мероприятия шестой ежегодной акции «Ночь кино» прошли с соблюдением всех соответствующих правил безопасности при пандемии.