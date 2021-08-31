РИАМО - 31 авг. В результате столкновения 2-х автомобилей на юго-востоке столицы погиб 4-летний мальчик, он находился в машине без детского кресла, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария случилась в 2:30 на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина.

Водитель каршеринга Kia Rio, двигаясь по Волгоградскому проспекту на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль «ВАЗ», водитель которого ехал по улице Академика Скрябина

Пострадавший 4-летний мальчик был доставлен в городскую больницу. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Мальчика перевозил папа, при этом ребенок в момент ДТП находился на заднем сидении автомобиля. Он был не пристегнут и находился без детского удерживающего устройства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.