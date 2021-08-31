РИАМО - 31 авг. Серия познавательных мероприятий для детей состоится на ВДНХ в Москве с 1 по 5 сентября. В День знаний некоторые музейные площадки будут работать для младшеклассников бесплатно, сообщила заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«1 сентября для учеников 1-4 классов будут бесплатно работать центр «Космонавтика и авиация», Музей ВДНХ и центр славянской письменности «Слово». В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников», — отметила Сергунина.

Так, в центре «Космонавтика и авиация» ждут ребят, которые мечтают освоить «звездную» профессию. В рамках квеста дети выяснят, что должен уметь космонавт и как устроена ракета.

В центре «Слово» школьников ждет экскурсия, на которой расскажут, как выглядели школы разных эпох. В семейно-образовательном центре «Городская ферма» состоятся мастер-классы «Экоручка» и «Осенний блокнот», фермерская зарядка и школьная эстафета.

Праздничная программа центра «Союзмультпарк» включает химическое, электрическое и мыльное шоу, мультдискотеку и фотосессии с Чебурашкой и крокодилом Геной.

При посещении ВДНХ необходимо соблюдать санитарные меры: придерживаться социальной дистанции, носить маски в помещениях.

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