РИАМО - 31 авг. В последний день лета в Москве и Московской области температура воздуха в дневные часы составит 20-25 градусов тепла, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Во вторник в регионе будет теплая и сухая погода с переменной облачностью.

Максимальная температура воздуха в столице составит 23-25 градусов, по области – 20-25 градусов.

Скорость восточного ветра составит 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.

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