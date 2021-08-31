РИАМО - 31 авг. В последний день лета в Москве и Московской области температура воздуха в дневные часы составит 20-25 градусов тепла, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».
Во вторник в регионе будет теплая и сухая погода с переменной облачностью.
Максимальная температура воздуха в столице составит 23-25 градусов, по области – 20-25 градусов.
Скорость восточного ветра составит 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.
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