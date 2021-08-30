РИАМО - 30 авг. Линейки в столичных школах разрешили провести с участием родителей на улице, но каждое образовательное учреждение города будет самостоятельно решать, проводить это мероприятие или нет, сообщает ТАСС.

Как отметили в столичном департаменте образования и науки, решение нужно будет принимать с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности. Из-за распространения Covid-19 родителей допускают в школы только в случае крайней необходимости. К примеру, их могут пустить на встречу с директором.

По решению школы родители могут допустить на линейку, если она проходит на улице на территории школы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что занятия в школах столицы в этом учебном году планируется проводить в очном формате. За лето в городе усовершенствовали электронные системы образования.

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