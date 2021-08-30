РИАМО - 30 авг. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что легитимность и открытость власти начинается с чистоты выборных процессов, возможность получить доступ к видеотрансляции широкому кругу лиц — важный элемент доверия. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного.

Создана горячая линия 8 (498) 602-32-20, по которой люди смогут обращаться по вопросам своих избирательных прав.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченные по правам человека из субъектов РФ приняли участие в заседании ЦИК по вопросам видеонаблюдения в ходе сентябрьского Единого дня голосования. Участие в обсуждении приняла и Екатерина Семенова.

Видеотрансляции — один из ключевых инструментов обеспечения прозрачности и легитимности выборов. В этом году в России они будут беспрецедентными по масштабу: видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК страны.

Как отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, представители политических партий, кандидаты, избиркомы и центры общественного наблюдения в регионах получат около 55 тыс. аккаунтов доступа к порталу видеотрансляций.

Доступ к видеотрансляциям впервые получат и уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах.

«Доступ к видеотрансляции во время выборов позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав, превентивно принимать меры по обеспечению прозрачности выборов», — заявила Москалькова.

Семенова в свою очередь отметила, что сотрудники аппарата будут консультировать на протяжении всех 3-х дней голосования.

Видеотрансляция с избирательных участков во время сентябрьских выборов будет вестись непрерывно 3 дня, в том числе в ходе перемещения бюллетеней и подсчета голосов. Срок хранения записей составит 3 месяца.