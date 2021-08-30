РИАМО - 30 авг. В столице в ближайшие часы с сохранением до утра 31 августа ожидается гроза с дождем и сильном ветре до 14 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Для того, чтобы избежать опасности при грозе, стоит не прятаться под одиноко стоящими деревьями или высокими высокими металлическими конструкциями. Нужно помнить, что молния никогда не попадает в кустарник, и поэтому лучше прятаться под ним.

Во время дождя лучше находиться дома, а при передвижении быть внимательными и осматривать участок пути перед собой.

При порывистом ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.