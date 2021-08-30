РИАМО - 30 авг. В ближайшие часы и до утра в Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Подмосковью.

При грозе рекомендуется не прятаться под стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями. В сельской местности жителям стоит закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Также опасно разговаривать по телефону при грозе.

В такую погоду жителям следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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