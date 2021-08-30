РИАМО - 30 авг. Первый день осени в Московском регионе будет дождливым, ученикам стоит взять с собой на праздничные линейки зонты, сообщил ведущий метеоролог Гидрометцентра России Михаил Милославский.

В Москве и Московской области 31 августа ночью пройдут небольшие дожди, ожидается плюс 10-15 градусов. Днем будет преимущественно без осадков, плюс 22-27 градусов.

«1 сентября ночью небольшие дожди, плюс 12-17 градусов. А днем 1 сентября, мамы, папы, бабушки, дедушки и им сочувствующие, не забываем портфели, сменку, дневники и зонт берем обязательно. 1 сентября дожди и после полудня плюс 18-23 градуса», - сказал Милославский.

Он добавил, что 2 и 3 сентября в столичном регионе с небольшими дождями в дневные часы ожидается около плюс 15 градусов.

В этом году в Московской области школьные линейки в День знаний планируется провести на открытом воздухе.

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