РИАМО - 30 авг. Бесплатные пешеходные экскурсии, приуроченные к празднованию Дня городского округа, пройдут в Солнечногорске 10 и 11 сентября, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

В течение 40-минутных экскурсий посетители смогут узнать историю города, почему Солнечногорск назван перекрестком трех дорог, гиды расскажут об известных личностях, именами которых названы улицы Солнечногорска, кого олицетворяет знаменитая скульптура «Солнечногорская русалочка» и другое.

Экскурсии будут проводить лучшие выпускники «Школы экскурсоводов», проходившие обучение на базе колледжа Подмосковья. Записаться на экскурсии необходимо по телефону: 8-925-302-42-91. В августе бесплатные пешеходные экскурсии прошли в Звенигороде и Серпухове.

Организаторами этих мероприятий стали Серпуховский историко-художественный музей и Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.