РИАМО - 30 авг. За 2 года работы патронажной службой Московского областного детского хосписа, который находится в городском округе Домодедово, было осуществлено более 10 тыс. выездов к пациентам, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Наша основная задача - развитие паллиативной службы в регионе. С открытием детского хосписа в Домодедове, паллиативная медицинская помощь стала доступнее для детей и их семей. На базе хосписа работает выездная патронажная служба, а также создан координационный центр», - рассказала зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Детский хоспис Московской области рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением, оснащенным оборудованием для мониторинга и поддержания жизненных функций. Для ежедневной активности детей предусмотрены игровая и сенсорная комнаты, зал ЛФК.

Президентские пособия детям из неполных семей и беременным: кому положены и как получить>>