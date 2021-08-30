РИАМО - 30 авг. В компании «Тануки» заявили, что не видят пропаганды ЛГБТ-движения в своих публикациях в Instagram, поэтому не планируют их удалять, сообщает ТАСС.

Ранее в Instagram-аккаунте сети ресторанов японской кухни «Тануки» появились посты с темнокожим мужчиной-моделью. Националистическое движение «Мужское государство» посчитало это пропагандой ЛГБТ-ценностей. Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков заявил об атаке на рестораны, а также об их минировании.

«Мы, естественно, максимально стараемся отбиться ото всех этих атак. Мы не планируем ничего удалять, потому что мы ничего не нарушали своими постами, информационными сообщениями - ни одного закона РФ», - сказали в дирекции сети ресторанов «Тануки».

Также в компании отметили, что рестораны продолжают штатную работу, несмотря на сообщения о минировании.