РИАМО - 30 авг. Прокуратура Московской области проконтролирует результаты проверки по факту ДТП в Дмитровском округе, повлекшем гибель 3 человек, в том числе несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на 30 км трассы А-108 на территории Дмитровского городского округа произошло ДТП. Легковой автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

Органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка.

При этом еще два человека получили травмы. Результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль.