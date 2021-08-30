РИАМО - 30 авг. С начала сезона подмосковные медорганизации зарегистрировали 11871 обращение за помощью после укусов клещей, в прошлом году за это же время зарегистрировано 13086 укусов, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

При этом в этом году случилось уже 3052 укуса среди детей, в прошлом же было таковых насчитывалось 4080.

Больше всего обращений поступило в Дмитрове (979); Раменском округе (703), Коломне (655), Щелкове (575).

При этом за 7 месяцев этого года зарегистрировано 48 случаев болезни Лайма, в том числе 1 случай у ребенка, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

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