РИАМО - 30 авг. В сентябре этого года в России запустят программу льготного посещения культурных учреждений для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Бесплатно посетить музеи и галереи можно будет с «Пушкинской картой», сообщает Nation News.

О необходимости запуска молодежной госпрограммы в сфере культуры ранее сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что молодые россияне смогут выгодно посещать как региональные, так и общероссийские учреждения.

«Пушкинские карты» планируют выпускать в электронном виде для скачивания на телефон, также возможно получение пластиковой карты в «Почта банке».

На карте будет лежать определенная сумма, которую владелец карты может потратить на билеты в учреждения культуры, а также на некоторые концерты, спектакли и другие мероприятия. Обладатель карты сможет приобрети билеты только для себя.

Карта будет действовать во всех культурных учреждениях федерального и регионального уровня, а также в частных заведениях. В настоящий момент к проекту присоединились более 800 театров, музеев, филармоний, концертных залов.

Предполагается, что ежегодно «Пушкинская карта» будет пополняться на 5 тыс. рублей, в 2021 году на нее поступит 3 тыс. рублей. Регистрация для получения карты откроется 1 сентября на портале госуслуг. Стать обладателями карты смогут порядка 13 млн учащихся.

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