РИАМО - 30 авг. На 95-м году жизни ушел из жизни российский журналист-международник Всеволод Овчинников, причина смерти не сообщается. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Овчинников работал в газете «Правда» почти 40 лет. Был собственным корреспондентом в Японии, Англии и Китае, а с 1979 по 1992 год вел еженедельную передачу «Международная панорама» на Центральном телевидении СССР.

Овчинников родился в Ленинграде, в семье архитектора. Он пережил блокаду города, а осенью 1942 году был эвакуирован в Омскую область.

Окончил китайское отделение Военного института иностранных языков Красной армии.