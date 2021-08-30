РИАМО - 30 авг. Сотрудники вневедомственной охраны за выходные задержали четырех граждан, подозреваемых в совершении 3 краж в Подольске, Красногорске и Коломне, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

В Коломне сотрудники Росгвардии по ориентировке задержали мужчину, проникшего в дом своего отца. Оттуда он украл дрель, электропилу и болгарку с целью дальнейшей продажи. Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

Кроме того, двое родственников из поселка Нахабино Красногорска пытались совершить кражу в одном из магазинов. 20-летний юноша и 23-летняя девушка попробовали вынести парфюмерную продукцию и средства гигиены мимо касс в рюкзаке, но были замечены охранником магазина, нажавшим тревожную кнопку.

В подольском магазине одежды 40-летний гражданин Украины пытался пронести мимо касс не оплаченную одежду. Часть товаров мужчина оплатил, однако за обувь, куртку и кофту не расплатился. Он положил товары в пакет и попытался покинуть магазин, но был замечен охранниками, которые вызвали на место Росгвардию. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Все злоумышленники переданы в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. По фактам правонарушений проводятся проверки.