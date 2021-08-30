РИАМО - 30 авг. В преддверии Дня знаний сотрудники Росгвардии проверили безопасность образовательных учреждений в Подмосковье. В том числе были проверены владельцы оружия, проживающие недалеко от школ и детсадов, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проверили всех владельцев гражданского оружия, проживающих рядом с учебными заведениями в регионе. В результате проверок к административной ответственности привлекли 390 человек и изъяли 104 единицы оружия.

В составе межведомственных комиссий росгвардейцы проинспектировали и сами образовательные учреждения. В Подмосковье сотрудники ведомства с помощью технических средств охраны обеспечивают безопасность более 4 тыс. образовательных объектов. В ходе рейдов оценивалось состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов.

В школах и детсадах проверяли исправность камер видеонаблюдения, стационарных металлодетекторов, кнопок вызова вневедомственной охраны.

В ходе проверок росгвардейцы также выявили 7 нарушений действующего законодательства о частной охранной деятельности. 7 работников ЧОП были привлечены к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительного блока. На мероприятии глава региона подчеркнул, что безопасность детей должна быть обеспечена в каждой подмосковной школе.