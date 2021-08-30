РИАМО - 30 авг. В Электрогорске продолжается благоустройство сквера Святого Константина – рабочие завершили устройство асфальтового основания для установки современной детской игровой площадки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Весь комплекс работ планируется завершить до середины сентября текущего года.

Площадка в сквере устанавливается по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

На этой неделе подрядная организация начнет укладку резинового покрытия, а также монтаж игровых элементов.

Общая площадь детского городка составит 300 кв. метров. Качество исполнения работ находится на контроле администрации г. о. Электрогорск.

Сквер Святого Константина в 2021 году также вошел в перечень объектов по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город». В рамках программы проводится ремонт систем освещения улиц, дворов, дорог и мест отдыха. Список объектов был составлен по итогам голосования жителей на портале «Добродел».