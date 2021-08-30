РИАМО - 30 авг. Глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев совместно с депутатами Совета депутатов округа провел контрольную проверку в новой школе на улице Чкалова. Новая школа на 550 мест торжественно откроет свои двери для учеников 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в здании активно расставляют мебель, настраивают компьютерную технику, оборудование, завершают генеральную уборку помещений.

«Свои места в классах занимают необходимые для ведения предметов школьные принадлежности в соответствии с новыми требованиями и стандартами. В кабинете географии посмотрели ландшафтные рельефные глобусы, в нашем детстве такого не было, поэтому современным школьникам очень повезло», - отметил глава города.

Он добавил, что 1 сентября в новой школе состоится торжественная линейка.

Новая школа на улице Чкалова возводилась в рамках президентского нацпроекта «Образование». Также уже известно, что учебное учреждение возглавит Павел Грязнов.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что в этом году родители смогут принять участие в линейках, но им будет необходимо соблюдать все предписанные меры безопасности.